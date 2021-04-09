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США направят два корабля в Черное море из-за стягивания войск России

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 14:53
США направят два корабля в Черное море из-за стягивания войск России Фото: Пентагон отправит два корабля в Черное море (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: РБК-Украина

Из-за стягивания войск России к украинской границе США направят два военных корабля в Черное море. Корабли пройдут через Босфор на следующей неделе.

Об этом пишет турецкое издание NTV.

Сообщается, что Вашингтон уже уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Отметим, США должны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей согласно конвенции Монтре.

Турецкое издание отмечает, что корабли зайдут в Черное море из-за нарастания напряженности между Россией и Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку. Однако о сроках и количестве судов стало известно только сегодня.

До этого у президента России Владимира Путина заявили о возможной угрозе самой РФ из-за эскалации ситуации на Донбассе. Таким образом, стягивание войск объясняют необходимостью обеспечения своей безопасности.

"Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля.

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