Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации на Донбассе, - МИД России
Вступление Украины в НАТО только приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе. А также якобы станет угрозой для ее государственности.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва внимательно следит за ситуацией на Донбассе, а также обратила внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО поможет прекратить конфликт на Донбассе.
"Гипотетическое членство в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, а, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - заявила Захарова.
Напомним, на этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс предложит НАТО предоставить План действий по членству для Украины. Ожидается, что такое решение может быть принято на июньском саммите. Также стало известно, что это решение точно поддержит Латвия.
Отметим, на фоне стягивания российских войск и обострения на Донбассе украинский президент провел переговоры на высшем уровне с США, Британией и другими членами НАТО. Зеленский уверен, что предоставление ПДЧ для Украины стало бы настоящим сигналом для Российской Федерации.