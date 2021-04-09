Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации на Донбассе, - МИД России

Вступление Украины в НАТО только приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе. А также якобы станет угрозой для ее государственности.

По ее словам, Москва внимательно следит за ситуацией на Донбассе, а также обратила внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО поможет прекратить конфликт на Донбассе.

"Гипотетическое членство в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, а, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - заявила Захарова.