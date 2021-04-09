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Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Курченко и силовиков-предателей: список

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 21:22
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Курченко и силовиков-предателей: список Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, кроме бывшего президента в санкционный список попали:

  • Сергей Абисов - так называемый "министр внутренних дел Крыма";
  • Николай Азаров - бывший премьер Украины;
  • Сергей Аксенов, так называемый "глава Крыма";
  • Александр Бобков - бывший нардеп Украины;
  • Валерий Грицай - бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;
  • Константин Затулин - депутат Госдумы;
  • Петр Зима;
  • Андрей Иванцов - бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;
  • Олег Кириллин - бывший замминистра внутренних дел по Крыму;
  • Вадим Колесниченко - бывший нардеп;
  • Владимир Константинов;
  • Сергей Кусюк - бывший командир полка "Беркут";
  • Павел Лебедев - бывший министр обороны Украины;
  • Леонид Пасечник - главарь так называемой "ЛНР";
  • Александр Поддубов - экс-начальник райотдела милиции в Крыму;
  • Наталья Поклонская - бывший так называемый "прокурор Крыма";
  • Виктор Пшонка - бывший генпрокурор Украины;
  • Дмитрий Саламатин - бывший министр обороны Украины;
  • Игорь Соркин - бывший глава Нацбанка Украины;
  • Дмитрий Табачник - бывший министр образования Украины;
  • Николай Ткаченко - бывший начальник Керченской милиции;
  • Николай Федорян - экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
  • Николай Фиськов - так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";
  • Александр Черпицкий - бывший заместитель министра обороны;
  • Ольга Чичилимова - экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.

Санкции против них вводят бессрочно.

Напомним, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, предавших Украину.

Кроме того, 19 марта на заседании СНБО приняло новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников.

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