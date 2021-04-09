Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет.

Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

Герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия два месяца.

Обновлено: на резиденции британского премьера (Даунинг стрит) приспустили флаги после смерти герцога Эдинбургского.

BREAKING: The flags in Downing Street have just been lowered to half-mast following the death of the Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/xJY0Misl43 — Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) April 9, 2021

Биография

Принц Филипп родился в 1921 году на греческом острове Корфу. Его дед, Георг I, был королем Греции. С рождения ему был присвоен титул принца Греческого и Датского. Вскоре семье принца Филиппа пришлось покинуть Грецию, после чего семья обосновалась в Париже.

Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где получил звание мичмана, а затем принял участие во Второй мировой войне.

Со своей супругой принц Филипп познакомился в 1939 году. Тогда ему было 18 лет, а принцессе Елизавете - 13. Они поженились в 1947 году. В браке у них родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард.

В 2017 году супруги отметили 70-летнюю годовщину со дня свадьбы. Этот королевский брак стал самым долгим в мировой истории.

Филипп, будучи мужем королевы Елизаветы II, носил титул принца-консорта.