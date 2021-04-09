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Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 11:41
Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет Фото: на ID-карты рекомендуют переходить украинцам (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

"Не будет цифровизации паспортов-книжек, поскольку книжек в Украине было выпущено десятки миллионов, и они все в бумаге", - отметил он.

Баник подчеркнул, что обработать такие колоссальные объемы данных почти нереально.

"Проверить их валидность, учитывая, что обмена данными между многими государственными реестрами не было, почти нереально. Поэтому мы рекомендуем всем переходить на ID-карты", - заявил представитель министерства.

Для тех, кто не хочет переходить на ID-карты, уточнил Баник, есть биометрический загранпаспорт, который позволяет пользоваться всеми государственными услугами в сфере обслуживания наравне с обычным.

Этот документ оцифрован и отображается в мобильном приложении "Дія".

Напомним, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона №4355. Таким образом электронные паспорта приравняли к обычным.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дия" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Так, КМУ признал официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дия".

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