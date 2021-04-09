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В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 14:30
В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса Фото: некоторые препараты на основе каннабиса легализовали (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Кабинет министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов. Некоторые препараты на основе каннабиса теперь не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Соответствующее постановление от 7 апреля опубликована на правительственном портале.

В документе по изменениям в постановление Кабмина от 6 мая 2000 г. № 770 сообщается, что к веществу изолированного канабидиолу (изолята канабидиола) настоящим постановлением мероприятия государственного контроля не устанавливаются.

"Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетический канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и канабидиоли) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарственных препаратов", - указано в постановлении.

В марте 2021 Минздрав обнародовал разъяснение относительно проекта постановления "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Там, в частности, отмечалось, что все лекарственные средства, в составе которых содержится лишь изолированный каннабидиол, не подлежат контролю со стороны государства, как вещества содержащие наркотические средства или психотропные вещества. "Ограничение в виде квотирования, лицензирования и других мер контроля в отношении их использования в лечении, производстве, изготовлении, ввозе, вывозе их с территории Украины не устанавливаются", - отметили в министерстве.

Напомним, в начале 2021 года в Министерстве внутренних дел сообщали РБК-Украина, что ведомство не намерено препятствовать легализации медканнабиса в стране. Источник в ведомстве отметил, что МВД не считает себя тем субъектом, который должен решать этот вопрос.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов положительно относится к легализации марихуаны для целей медицины.

"Да, поддерживаю, но при определенных условиях. Я хочу быть уверен, что он (каннабис, - ред.) легализованный, что он контролируется именно по медицинским показаниям и у нас есть действенный механизм контроля за его продажей", - сказал он.

В Верховной раде считают, что легализация марихуаны в Украине может состояться в 2021 году. Для легализации выращивания конопли необходимы изменения в закон.

Также РБК-Украина писало, что около 80% избранников из фракции "Слуга народа" поддерживают идею легализации медицинского каннабиса.

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