Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам активист.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одессы. В приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук, которого тоже суд принял решение освободить из-под стражи.

"Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта", - написал на своей странице в Facebook активист.

Напомним, в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненку, приговорив его к 7 годам лишения свободы. После чего в Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненка под Офисом президента были столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Также была акция протеста 20 марта, которая превратилась в беспорядки. Протестующие обрисовали здание Офиса президента и разбили окно входной двери в ОП. После того полиция объявила подозрения организаторам и участникам протеста.