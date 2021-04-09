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Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 14:43
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест Фото: Сергей Стерненко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Активиста Сергея Стерненко выпустили из-под стражи. Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам активист.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одессы. В приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук, которого тоже суд принял решение освободить из-под стражи.

"Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта", - написал на своей странице в Facebook активист.

Напомним, в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненку, приговорив его к 7 годам лишения свободы. После чего в Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненка под Офисом президента были столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Также была акция протеста 20 марта, которая превратилась в беспорядки. Протестующие обрисовали здание Офиса президента и разбили окно входной двери в ОП. После того полиция объявила подозрения организаторам и участникам протеста.

После этого фракция СН инициировала внеочередное заседание Верховной Рады.

Также Офис президента оценил убытки, которые были нанесены зданию во время беспорядков на Банковой в Киеве.

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Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
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