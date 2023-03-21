Нові поставки зброї Україні та візит Сі Цзіньпіна в РФ: новини за 20 березня

Вчора, 20 березня 2023 року, США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 350 млн доларів, ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України, а лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви.

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США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 350 млн доларів

Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

"Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про снаряди для артилерійських реактивних систем високої мобільності HIMARS. Також США нададуть Україні артилерійські боєприпаси 155 мм, боєприпаси до HIMARS, Bradley, протирадіолокаційні ракети HARM, протитанкову зброю та річкові катери.

ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України

Міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

"Запропонувала членам ЄС спільно закупити мільйон снарядів для України. Задоволена, що міністри закордонних справ і оборони блоку схвалили цю ініціативу", - написала прем'єр Естонії Кая Каллас.

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь сьогодні, 20 березня прилетів до Москви. Він вже встиг зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним.

Путін заявив, що Китай за останні роки зробив ривок, у всьому світі це "викликає" непідробний інтерес і Росія навіть трохи заздрить цьому.

"Я уважно ознайомився з "планом Китаю" щодо врегулювання ситуації в Україні та його можна буде обговорити", - сказав диктатор.

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2

Україна вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, а прямо йде підготовка особового складу у Польщі.

"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу йде у Польщі під егідою ЄС.

Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки, а також Рябікіна та Федорова відправили у відставку

Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Рішення щодо відставки Шкарлета підтримали 295 нардепів.

Верховна Рада України сьогодні, 20 березня, відправила у відставку ще двох міністрів. Мова йде про Павла Рябікіна та Михайла Федорова.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Президент Чехії про контрнаступ України: буде лише одна спроба

Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, щоб звільнити території. На ще один може не вистачити ресурсів.

За словами президента Чехії Петер Павела, контрнаступ має відбутися протягом кількох місяців, а "вікно можливостей відкрито цього року". На думку Павела, після наступної зими зберегти значний рівень допомоги буде вкрай важко.

" Втома від війни - це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу. Багато країн, багато політиків очікують певного прогресу цього року", - сказав він.

У Кулеби відповіли на шантаж Путіна щодо "зернової угоди"

РФ не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу, а озвучена російським диктатором Володимиром Путіним статистика щодо питань експорту продовольства не відповідає дійсності.

"Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу", - йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", - пояснив речник МЗС.

Данія планує навчити військових ЗСУ розмінуванню на суші та на морі

Данія має намір навчити військових ЗСУ розмінуванню, а також використанню артилерійських установок CAESAR.

"Існує велика потреба в навчанні українських солдатів і підтримці захисту України від атак Росії, що досі тривають. Данія тренувала українських військових як до, так і після вторгнення РФ. Таким чином, ми також можемо зробити свій внесок завдяки великому досвіду щодо місії ЄС", - йдеться у заяві.

Данія запропонувала місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України взяти на себе навчання українських солдатів розмінуванню на суші та на морі, а також використанню артилерійських установок CAESAR, які країна надасть ЗСУ.

Комендантську годину у Києві скорочують

У Києві скорочують тривалість комендантської години з 26 березня. Вона діятиме в столиці з 00:00 до 05:00 щодня.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

"Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація", - анонсував Попко.