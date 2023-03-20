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Рішення прийнято. Комендантську годину у Києві скорочують: головні правила та заборони

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Київ, Понеділок 20 березня 2023 14:02
Рішення прийнято. Комендантську годину у Києві скорочують: головні правила та заборони Фото: комендантську годину у Києві скорочують з 26 березня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві скорочують тривалість комендантської години з 26 березня. Вона діятиме в столиці з 00:00 до 05:00 щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, який підписав відповідний указ.

За його словами, зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

"Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація", - анонсував Попко.

Головні правила та заборони під час комендантської години

Своєю чергою в КМВА нагадали місцевим жителям про таке:

  • Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.
  • Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.
  • У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.
  • Виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про намір місцевої влади скоротити тривалість комендантської години в столиці.

Також повідомлялося, що в Києві планують хочуть прибрати непотрібні блокпости, а деякі перевести у так званий "сплячий режим".

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