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Окупанти гатили по Куп'янську, Вовчанську та з мінометів по селах

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Харків, Понеділок 20 березня 2023 08:34
Окупанти гатили по Куп'янську, Вовчанську та з мінометів по селах Фото: окупанти били по Куп'янську, Вовчанську та з мінометів по селах Харківської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Під вогнем були Куп'янськ та Вовчанськ, понад 10 прильотів зафіксовано по селах Богодухівського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківської області.

"Понад 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків", - розповів він.

Крім того, об 11:00 під ударом було м.Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по м.Вовчанськ.

"Обійшлося без постраждалих", - констатував Синєгубов.

Як повідомлялось, на ранок неділі 19 березня, під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, зокрема Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка. Поранення отримала жінка.

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