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Македонія передала Україні чотири літаки Су-25, не виключено постачання і вертольотів Мі-24

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 15:30
Македонія передала Україні чотири літаки Су-25, не виключено постачання і вертольотів Мі-24 Фото: Македонія передала Україні чотири літаки Су-25 (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25 Про передачу цих 4 літаків ЗСУ згадувалося ще у липні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Janes.

Відомо, що ці літальні апарати - три одномісні Су-25 та один двомісний Су-25УБ - непридатні до польотів.

Глава Міноборони країни Слов'янка Петровська повідомила, що доставлене в Україну обладнання складається з "піхотної зброї та боєприпасів, артилерійської техніки, ОБТ (основних бойових танків, - ред..), літаків Сухого, систем протитанкового та зенітного озброєння, а також обладнання та боєприпасів для використання військовою авіацією".

Новий пакет військової допомоги, призначений для підтримки України, схвалили на засіданні уряду, яке відбулося 14 березня. При цьому Петровська відмовилася повідомити подробиці про тип чи кількість техніки.

Як пише Janes з посиланням на місцеві ЗМІ, уряд Македонії також розглядає передачу ЗСУ та гелікоптерів. Йдеться про 12 одиниць Мі-24.

Як повідомлялось в серпні 2022 року, армія Північної Македонії подарувала ЗСУ чотири штурмовики Су-25 "Грач". До постачань літаки підготували українські інженери.

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