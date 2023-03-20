ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 350 млн доларів

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 17:27
США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 350 млн доларів Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про снаряди для артилерійських реактивних систем високої мобільності HIMARS.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував США за виділену допомогу. Він заявив, що Україна отримає артилерійські боєприпаси 155 мм, боєприпаси до HIMARS, Bradley, протирадіолокаційні ракети HARM, протитанкову зброю та річкові катери.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Раніше у Білому домі пообіцяли, що США продовжать надавати Україні військову допомогу в "історичних обсягах".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон