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Наєв оцінив загрозу повторного наступу з боку Білорусі

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 09:17
Наєв оцінив загрозу повторного наступу з боку Білорусі Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Питання можливого повторного наступу Росії з боку Білорусі детально вивчаються. І всі можливі варіанти подальшого перебігу подій аналізуються та прогнозуються постійно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Станом на сьогодні можна констатувати, що ударних ворожих формувань з боку Білорусії не виявлено", - сказав він.

За його словами, наразі військову інфраструктуру РБ - полігони, польові учбові центри тощо - Росія використовує виключно як місця підготовки, злагодження та відновлення особового складу.

Сформовані на території Білорусі російські підрозділи відправляються ешелонами на схід і південь України. Підрозділи РБ, які дислоковані вздовж українського кордону, ударного потенціалу не мають і можуть здійснювати лише оборонні операції власного кордону, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

"Зараз бойові спроможності білоруських збройних сил оцінюються як низькі. Але наша розвідка продовжує роботу для того, щоби своєчасно виявити зміни в обстановці", - додав Наєв.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна повідомив що зараз на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військовослужбовців. Вони проходять навчання під керівництвом білоруських інструкторів.

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