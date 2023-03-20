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Міністрів Рябікіна та Федорова відправили у відставку

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Київ, Понеділок 20 березня 2023 14:12
Міністрів Рябікіна та Федорова відправили у відставку Фото: Михайло Федоров та Павло Рябікін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада України сьогодні, 20 березня, відправила у відставку ще двох міністрів. Мова йде про Павла Рябікіна та Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Гончаренко зазначає, що його кандидатуру Федорова на нову посаду внесуть в Раду на найближчому засіданні.

Нагадаємо, сьогодні у Верховну Раду внесли проєкти постанови про відставку Михайла Федорова та Павла Рябікіна.

Крім того, сьогодні парламент звільнив з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

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