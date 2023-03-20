Офіційно. ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України

Міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Кайю Каллас та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля .

"Запропонувала членам ЄС спільно закупити мільйон снарядів для України. Задоволена, що міністри закордонних справ і оборони блоку схвалили цю ініціативу", - написала прем'єрка Естонії.

Каллас зазначила, що таке рішення допоможе нарощувати європейську оборонну промисловість та підвищувати безпеку.

До того ж, Боррель зазначив, що 18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання та розміщення замовлень у промисловості.

"Ми робимо ключовий крок до виконання наших обіцянок щодо забезпечення України більшою кількістю артилерійських боєприпасів", - додав він.

Боррель повідомив, що план буде втілюватись у трьох напрямках. Спершу з Європейського фонду миру виділять 1 млрд євро на компенсацію постачань держав-членів. Ще стільки ж буде скерують на спільні закупівлі боєприпасів. До того ж, країни ЄС будуть робити замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.

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Зазначимо, що до 18 європейських країн, які візьмуть участь у проєкті, входять: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

"Проєкт відкриває шлях для країн-членів ЄС і Норвегії рухатися двома шляхами: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проєкт придбання кількох типів боєприпасів", - заявили в Європейському оборонному агентстві.

В агентстві додали, що проєкт "надсилає чітке повідомлення промисловості та зміцнює підтримку ЄС з боку України після російської агресії", зазначивши, що більше країн висловили намір приєднатися до ініціативи.

Зазначимо, що Угорщина заявила, що не буде брати участь у спільному фінансуванні ЄС закупівлі боєприпасів для передачі їх Україні.

До того ж, в ЄС також обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для потреб України.

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