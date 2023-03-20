На півдні України військові збили два російські безпілотники "Supercam S350"

Українські військові в понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

За даними відомства, дрони було знищено в період часу з 16:0 до 16:30.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350"", - сказано в повідомленні.

Як розповіли військові, дані безпілотники використовуються для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт. Окрім цього за їх допомогою проводять дистанційний повітряний моніторинг місцевості та об'єктів.