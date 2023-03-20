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На півдні України військові збили два російські безпілотники "Supercam S350"

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 19:33
На півдні України військові збили два російські безпілотники "Supercam S350" Фото: у Миколаївській області збили російські дрони 20 березня (ЗМІ РФ)
Автор: Наталія Кава

Українські військові в понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

За даними відомства, дрони було знищено в період часу з 16:0 до 16:30.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350"", - сказано в повідомленні.

Як розповіли військові, дані безпілотники використовуються для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт. Окрім цього за їх допомогою проводять дистанційний повітряний моніторинг місцевості та об'єктів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами і засобами ППО був виявлений та знищений ворожий безпілотник.

Раніше повідомлялось, що в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.

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Миколаївська область дрони Війна Росії проти України
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