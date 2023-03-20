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Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2

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Понеділок 20 березня 2023 17:58
Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Україна вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, а прямо йде підготовка особового складу у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Норвегії.

"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу йде у Польщі під егідою ЄС.

Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.

Нагадаємо, що Повітряні сили Збройних сил України готові в найкоротші терміни відправити військових на навчання в Норвегію, щоб вони мали змогу опанувати ППО NASAMS.

РБК-Україна писало про те, що Норвегія, у співпраці з США, надасть Україні ще дві повноцінні установки NASAMS.

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