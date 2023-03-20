Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки

Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка .

Рішення щодо відставки Шкарлета підтримали 295 нардепів.

Нагадаємо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. 20 березня комітет Ради підтримав його відставку.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що на посаду міністра освіти та науки замість Шкарлета наразі розглядають чинного голову Малої академії наук Оксена Лісового. Це також підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.