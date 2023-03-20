ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація біля Авдіївки аналогічна до обстановки навколо Бахмута, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 березня 2023 09:31
Ситуація біля Авдіївки аналогічна до обстановки навколо Бахмута, - британська розвідка Фото: біля Авдіївки продовжується наступ російських військ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, російську операцію переважно проводить 1-й армійський корпус "ДНР", а місцевий персонал добре знає місцевість.

Як наголошується у зведенні, Авдіївка перебуває на лінії фронту конфлікту на Донбасі з 2014 року; місто зараз значною мірою зруйноване. Комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, що розтягнувся, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно захищати в міру розвитку битви.

"Тактично ситуація аналогічна ситуації у більшому місті Бахмут, розташованому на північ. Українські сили продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід все більше наражаються на загрозу з боку російської операції по оточенню", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і прагнутиме його поновити. Навіть локальні наступи зараз є проблематичними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Бахмут
NEWS
"Великий наступ" росіян досягає своєї кульмінації, - ISW
"Великий наступ" росіян досягає своєї кульмінації, - ISW
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон