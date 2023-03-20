Фото: Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли три громади у Сумській області (GettyImages)

В понеділок, 20 березня, російські військові атакували три громади у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.