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Президент Чехії про контрнаступ України: буде лише одна спроба

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Прага, Понеділок 20 березня 2023 08:39
Президент Чехії про контрнаступ України: буде лише одна спроба Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, щоб звільнити території. На ще один може не вистачити ресурсів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

За його словами, контрнаступ має відбутися протягом кількох місяців, а "вікно можливостей відкрито цього року". На думку Павела, після наступної зими зберегти значний рівень допомоги буде вкрай важко.

"Втома від війни - це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу. Багато країн, багато політиків очікують певного прогресу цього року", - сказав він.

Президент вважає, що в України буде лише одна спроба для проведення контрнаступу.

"Я вважаю, що Україна матиме лише одну спробу розгорнути великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і він провалиться, отримати кошти на наступний буде вкрай важко", - заявив Павел.

Крім того, він нагадав, що наступного року в США відбудуться президентські вибори, тому питання допомоги Україні може відійти на другий план.

"Інтерес Америки до України та рівень допомоги можуть знизитися наступного року. І коли інтерес Америки згасне, багато європейських країн зроблять те саме", - додав президент Чехії.

Водночас він наголосив, що не закликає Україну до поступок щодо території. Чеський президент зазначив, що партнери та союзники не повинні штовхати українців чи надавати плани, а лише допомагати у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, 9 березня відбулася церемонія інавгурації Петра Павела. Він став четвертим президентом Чехії.

Крім того, відомо, що у квітні Павел хоче відвідати України за запрошення президента Володимира Зеленського.

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