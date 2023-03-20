Під Бахмутом прикордонники знешкодили групу росіян кількома снарядами (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

На відео видно, як наші захисники скидають снаряди, ймовірно, з безпілотника.

Таким чином, вони знешкодили чергову партію росіян, що вдерлися на нашу землю.

Нагадаємо, українські бійці показали, як знищують російську піхоту під Бахмутом.

До того ж, вчора військові "Гвардії наступу" знищили вантажне авто російських загарбників на Бахмутському напрямку.

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