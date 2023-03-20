ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Бахмутом прикордонники знешкодили групу росіян кількома снарядами (відео)

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 14:35
Під Бахмутом прикордонники знешкодили групу росіян кількома снарядами (відео) Ілюстративне фото: під Бахмутом прикордонники знешкодили групу росіян кількома снарядами (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські охоронці кордону знешкодили групу російських найманців кількома снарядами під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

На відео видно, як наші захисники скидають снаряди, ймовірно, з безпілотника.

Таким чином, вони знешкодили чергову партію росіян, що вдерлися на нашу землю.

Нагадаємо, українські бійці показали, як знищують російську піхоту під Бахмутом.

До того ж, вчора військові "Гвардії наступу" знищили вантажне авто російських загарбників на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Государственная пограничная служба
NEWS
Енергетика і не тільки: Наєв назвав потенційні цілі російських обстрілів
Енергетика і не тільки: Наєв назвав потенційні цілі російських обстрілів
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон