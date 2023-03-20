У Кремлі розпочалася зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном
У понеділок, 20 березня, розпочалась зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що ця зустріч була запланована о 15:30 за київським часом.
Путін заявив, що Китай за останні роки зробив ривок, у всьому світі це "викликає" непідробний інтерес і Росія навіть трохи заздрить цьому.
"Я уважно ознайомився з "планом Китаю" щодо врегулювання ситуації в Україні та його можна буде обговорити", - сказав диктатор.
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомляв, що в них запланована розмова віч-на-віч, яка "продовжиться за неформальним обідом".
"Сьогодні буде неформальне, але дуже важливе спілкування. Глави держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд. Завтра буде головний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у вузькому складі, розширеному складі, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід", - розповів Пєсков.
Нагадаємо, що сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви, його літак вже приземлився в аеропорту "Внуково".
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай вважає Росію так званим "добрим та надійним партнером". Тож Пекін сподівається на "новий імпульс" розвитку цих відносин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.