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У Кремлі розпочалася зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном

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Росія, Понеділок 20 березня 2023 15:46
У Кремлі розпочалася зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном Фото: російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 20 березня, розпочалась зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що ця зустріч була запланована о 15:30 за київським часом.

Путін заявив, що Китай за останні роки зробив ривок, у всьому світі це "викликає" непідробний інтерес і Росія навіть трохи заздрить цьому.

"Я уважно ознайомився з "планом Китаю" щодо врегулювання ситуації в Україні та його можна буде обговорити", - сказав диктатор.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомляв, що в них запланована розмова віч-на-віч, яка "продовжиться за неформальним обідом".

"Сьогодні буде неформальне, але дуже важливе спілкування. Глави держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд. Завтра буде головний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у вузькому складі, розширеному складі, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід", - розповів Пєсков.

Нагадаємо, що сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви, його літак вже приземлився в аеропорту "Внуково".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай вважає Росію так званим "добрим та надійним партнером". Тож Пекін сподівається на "новий імпульс" розвитку цих відносин.

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