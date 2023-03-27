В захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку лунають вибухи
У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Добрий ранок починається з Приморського району. Вибух", - розповів він.
Про вибухи і в окупованому Мелітополі Запорізької області повідомив мер міста Іван Федоров.
"У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ", - розповів він у Telegram.
За даними Федорова, вибухи відбулися на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.
Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.
Крім того, Росія для поповнення втрат у своїх окупаційних силах в Україні відправила з Південної Осетії військовослужбовців строкової служби, яких вмовила підписати контракти, у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області.
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