ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку лунають вибухи

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 березня 2023 08:39
В захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку лунають вибухи Фото: в захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку 27 березня лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Добрий ранок починається з Приморського району. Вибух", - розповів він.

Про вибухи і в окупованому Мелітополі Запорізької області повідомив мер міста Іван Федоров.

"У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ", - розповів він у Telegram.

За даними Федорова, вибухи відбулися на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.

В захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку лунають вибухи

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

Крім того, Росія для поповнення втрат у своїх окупаційних силах в Україні відправила з Південної Осетії військовослужбовців строкової служби, яких вмовила підписати контракти, у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Мелітополь
NEWS
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає