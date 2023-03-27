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У Китаї негативно відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

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Пекін, Понеділок 27 березня 2023 14:32
У Китаї негативно відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Пекін заявив, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує видання Sohu.

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - сказала вона.

Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин "усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи" та "спільно сприяти розрядці ситуації".

Росія хоче розмістити в Білорусі ядерну зброю

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Нібито про це в нього просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Зазначимо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Натомість в США стверджують, що наразі не бачать ознак переміщення Росією ядерної зброї до Білорусі.

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