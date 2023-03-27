Окупанти минулої доби били по житлових будинках Куп'янська та района (фото)

Минулої доби російські окупанти постійно гатили по Куп'янську та району Харківської області. При цьому ціллю російської армії були житлові будинки, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди", - розповів він.

Як повідомлялось, зранку у неділю, 26 березня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Під ударом опинились приватний будинок та багатоповерхівка, обійшлося без постраждалих.

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