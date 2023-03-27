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Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло

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Україна, Понеділок 27 березня 2023 12:57
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло Фото: тепло відключили в шести областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі, Україна завершує найважчий опалювальний сезон. У частині областей погодні умови дозволили це зробити раніше, ніж було заплановано.

"Зараз очікується похолодання, але після нього опалення почнуть поступово відключати й в інших областях", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У НАК також зазначили, що Україні вдалося пройти цю зиму без серйозних проблем з теплопостачанням.

Раніше РБК-Україна повідомляло, коли в українських містах завершиться опалювальний сезон.

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Опалювальный сезон
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