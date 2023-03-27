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Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла, п’ятеро людей у вкрай важкому стані

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Слов'янськ, Понеділок 27 березня 2023 15:52
Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла, п’ятеро людей у вкрай важкому стані Фото: Ракетний удар по Слов'янську (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Згідно з оновленими даними, кількість поранених внаслідок удару по Слов'янську зросла до 32.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.

"Ворог завдав ударів близько 10:30. Дві ракети поцілили по центру Слов’янська. Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них двоє - загинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п’ятеро поранених - у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків, 10 автомобілів.

Наразі поліцейські збирають докази воєнних злочинів РФ і допомагають пораненим. Інформація про поранених і руйнування уточнюється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Слов'янську та показав наслідки удару.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Слов'янську загинуло дві людини.

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