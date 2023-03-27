ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські військові обстріляли Берислав: є пошкодження

Новость на русском →
Берислав, Понеділок 27 березня 2023 14:51
Російські військові обстріляли Берислав: є пошкодження Ілюстративне фото: російські військові обстріляли Берислав (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові атакували Берислав Херсонської області у понеділок, 27 березня. В результаті обстрілу у місті є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бериславської районної державної адміністрації Володимира Літвінова.

"Внаслідок чергової ворожої авіаційної атаки пошкодження зазнала цивільна інфраструктура міста", - написав він.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Нагадаємо, 24 березня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на адмінбудівлю в Бериславі.

Окрім того, внаслідок російського обстрілу 23 березня у Бериславі частково зруйновано адміністративну будівлю РДА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає