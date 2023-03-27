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Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, - Spiegel

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 21:11
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, - Spiegel Фото: Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.

"Берлін хоче збільшити допомогу із 3 до понад 15 мільярдів євро", - додали у Spiegel.

Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

Також ми писали, що, за словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.

Більш детально про Leopard 2 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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