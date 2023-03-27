Окупанти втратили п’ять бронеавтомобілів "Ахмат" на Кримському мосту, - ГУР
Російські загарбники втратили п’ять бронеавтомобілів З-СТЗ "Ахмат" на Кримському мосту у неділю, 26 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР МО України.
"П’ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТЗ "Ахмат" не доїхали до зони бойових дій. 26 березня колона з п’яти машин З-СТЗ 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом в напрямку окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
В ГУР повідомили, що за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони".
"Як результат - чотири з п’яти машин потребують значного ремонту. "Ахмати" їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку", - додали у розвідці.
З-СТЗ "Ахмат"
Цей бронеавтомобіль створили спеціально на замовлення однієї з силових структур Чечні після початку бойових дій в Україні.
9 травня бронемашини показали на параді в Грозному, а згодом відправили на війну в Україну. У червні Рамзан Кадиров повідомив про закупівлю партій З-СТЗ "Ахмат", йшлося про 20 машин.
Броньовик створили як дешеву версію "Тайфуна". Тому "Ахмат" має такий самий рівень захисту, але набагато дешевший і простіший в експлуатації.
Нагадаємо, що за даними на ранок понеділка, 27 березня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 171160 військових.
Під час війни проти України російські загарбники втратили понад 3,5 тисячі танків.
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