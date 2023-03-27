Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ. Цього разу глава держави побував у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

"Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими", - зазначив президент.

Зеленський поспілкувався з українськими захисниками, які боронять Запорізьку область. Глава держави вручив нагороди захисникам.

"Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо", - додав він.

Оновлено 16:27

Зеленський відвідав командний пункт оперативного угруповання військ "Запоріжжя". Він вручив ордени та медалі співробітникам СБУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Дякую вам за захист нашої держави, наших будинків, територіальної цілісності та життя в Україні. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю великої перемоги. І вона обов'язково буде", - написав глава держави.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Крім того, глава держави побував у Харкові, а також відвідав Херсонську область.

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