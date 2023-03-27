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В Луганській області прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА

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Понеділок 27 березня 2023 14:30
В Луганській області прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА Фото: в Луганській області прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Луганського загону збили ворожий безпілотник. Тепер БПЛА працюватиме на користь наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Ще один російський безпілотник "впав" на правильний шлях: прикордонники Луганського загону приземлили ворожого шпигуна", - пише пресслужба.

Як відзначили в Держприкордонслужби, дроном тепер користуватимуться наші бійці.

В Луганській області прикордонники &quot;приземлили&quot; ворожий БПЛА

Фото: в Луганській області прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом останніх днів прикордонники збили 8 безпілотників російських окупантів. Один з них був зі сльозогінною гранатою К-51.

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