В Луганській області прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА

Прикордонники Луганського загону збили ворожий безпілотник. Тепер БПЛА працюватиме на користь наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як відзначили в Держприкордонслужби, дроном тепер користуватимуться наші бійці.

"Ще один російський безпілотник "впав" на правильний шлях: прикордонники Луганського загону приземлили ворожого шпигуна", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом останніх днів прикордонники збили 8 безпілотників російських окупантів. Один з них був зі сльозогінною гранатою К-51.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.