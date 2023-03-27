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Шольц підтвердив передачу Leopard 2 Україні

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Берлін, Понеділок 27 березня 2023 20:39
Шольц підтвердив передачу Leopard 2 Україні Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми здійснили постачання, як і було заявлено", - наголосив глава німецького уряду, коментуючи інформацію у ЗМІ про передачу танків Україні.

Варто зауважити, що таким чином наша країна отримала всі танки Leopard 2, які пообіцяла передати Німеччина.

Нагадаємо, раніше в німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина передала Україні танки Leopard 2, БМП Marder та додаткові запчастини.

Також ми писали, що, за словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.

Більш детально про Leopard 2 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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