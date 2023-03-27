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Армія РФ втратила понад 3,5 тисячі танків під час війни проти України

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Понеділок 27 березня 2023 18:27
Армія РФ втратила понад 3,5 тисячі танків під час війни проти України Фото: армія РФ втратила понад 3,5 тисячі танків під час війни проти України (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Під час війни проти України російські загарбники втратили понад 3,5 тисячі танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

"Понад 3500 танків втратили російські загарбники під час війни проти України. Такими є дані Генерального штабу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така кількість знищених і втрачених бойових машин свідчить про їх слабку технологічність і невдалу тактику застосування.

У 2022 році Росія почала використовувати танки різних модифікацій, зокрема - "Прорив".

"15 з них захопили українські військові й ці машини наразі нищать колишніх власників", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за даними на ранок неділі, 26 березня, українські військові знищили 15 російських танків, 15 ББМ та два БПЛА.

Також раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін поділився планами щодо виготовлення понад 1600 "нових" танків для армії РФ.

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