Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

Сьогодні, 27 березня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський район за допомогою безпілотника. Внаслідок їх атак постраждав один мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

При цьому окупанти пошкодили освітній заклад, приватний будинок та авто.

За його словами, через обстріл поранення отримав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"Сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з БПЛА сам Нікополь та Марганецьку громаду. По останній вдарила дроном-камікадзе", - розповів Лисак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні росіяни обстріляли Слов'янськ, внаслідок чого десятки людей отримали поранення.

Також ми писали, що росіяни вдарили по Бериславу Херсонської області. Там є пошкодження.

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