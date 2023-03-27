Сніг та ожеледиця. Погода у Києві завтра різко погіршиться
Завтра, 28 березня у Києві очікується погіршення погоди. Очікуються дощ та мокрий сніг з сильними поривами вітру та ожеледицею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
"Синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах очікується ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
В КМДА додали, що дорожники Києва готові до зміни погодних умов. "Київавтодор" до початку опадів проводитиме протиожеледну обробку вулиць.
"Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції", - додали в адміністрації.
Як повідомлялось, у вівторок, 28 березня, в Україні очікується зміна погоди, на більш "зимну". При чому вона буде настільки різкою, що, наприклад, у Києві ще вночі буде до +12, а вже днем - максимум до +3.
Зокрема, сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.
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