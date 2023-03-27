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Сніг та ожеледиця. Погода у Києві завтра різко погіршиться

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Київ, Понеділок 27 березня 2023 14:31
Сніг та ожеледиця. Погода у Києві завтра різко погіршиться Фото: завтра в Києві очікується різке погіршення погоди (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 березня у Києві очікується погіршення погоди. Очікуються дощ та мокрий сніг з сильними поривами вітру та ожеледицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"Синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах очікується ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що дорожники Києва готові до зміни погодних умов. "Київавтодор" до початку опадів проводитиме протиожеледну обробку вулиць.

"Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, у вівторок, 28 березня, в Україні очікується зміна погоди, на більш "зимну". При чому вона буде настільки різкою, що, наприклад, у Києві ще вночі буде до +12, а вже днем - максимум до +3.

Зокрема, сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.

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