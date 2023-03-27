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Били з мінометів і артилерії. Росіяни обстріляли Чернігівську і Сумську область

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Чернігівська область, Сумська область, Понеділок 27 березня 2023 14:08
Били з мінометів і артилерії. Росіяни обстріляли Чернігівську і Сумську область Фото: росіяни вкотре обстріляли Чернігівську і Сумську область (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 27 березня обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Ворог бив з мінометів і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Станом на 14:00 27 березня російські війська двічі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що з 11:00 до 11:10 зафіксовано 2 "прильоти", ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Товстодубове (Сумська область). Попередньо, без жертв та пошкоджень.

Крім того, з 11:00 до 11:50 було зафіксовано 12 "прильотів". Ймовірно, окупанти били з міномета 120 мм, в район н.п. Блешня (Чернігівська область).

Інформації про втрати чи пошкодження внаслідок цього обстріл у також не надходила.

Нагадаємо, раніше ми писали про черговий обстріл росіянами прикордоння Сумської області, було зафіксовано 68 "прильотів" із різних видів зброї.

Також військові фіксували близько 16 "прильотів" із міномета 120 мм по району населеного пункту Клюси Чернігівської області.

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