Кадрові перестановки в Кабміні та нові санкції від РНБО: новини за вихідні
У Верховній раді було зареєстровано заяви про відставку трьох міністрів. Окрім цього президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій.
Більш детально про те, що сталося 18 та 19 березня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Українські захисники на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках за минулу добу відбили 83 атаки російських загарбників.
- В ніч на 18 березня Росія атакувала Україну за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва.
- Російські військові випустили по території України 16 дронів-камікадзе. Українським силам ППО вдалося знищити 11 БПЛА.
- Війська РФ через дефіцит живої сили після боїв з великими втратами змушені повертати до частин поранених.
- Українські бійці завдали 13 ударів по районах зосередження загарбників, а РФ намагається вести наступальні дії у Донецькій області.
- Росіяни беручи українців в полон примушували їх проходити "сесії з денацифікації", що складалися з жорстоких побоїв.
- Президент України Володимир Зеленський та інші представники військово-політичного керівництва країни обговорили з представниками США опір повномасштабній військовій агресії Росії, а також деокупацію усієї території Української держави.
- За даними спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів.
- Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії та "Ураганів". Шестеро людей отримали поранення.
Кадрові зміни у Кабінеті міністрів
В суботу, 18 березня, у Верховній раді України була зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Також у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок. Одна з них - звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Нові санкції
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські санкції - це частина глобального тиску на Росію. Всі, хто виробляє зброю для терору проти нашої країни та допомагає розпалювати агресію, можуть бути лише маргіналами для світу.
Він вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку Росії у війні.
Ордер на арешт Путіна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.
Настрої в Кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ. Там вже шукають наступника Путіну, але цим вже не займається сам диктатор.
При цьому, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, аби пришвидшити позбавлення українського громадянства для власників паспортів РФ. Його скасовуватимуть після подачі "відповідної заяви" в МВС росіян.
Організація Об'єднаних Націй заявила про продовження зернової угоди, термін дії якої мав закінчитися сьогодні, 18 березня.
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