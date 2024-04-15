Іран атакував Ізраїль, а Росія готує провокацію на ЗАЕС: новини за вихідні

В ніч на неділю, 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю, а російські окупанти готують провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Напад на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських дронів та ракет сили США та Британії.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вдень 14 квітня американський телеканал CNN з посиланням на ізраїльське джерело повідомив, що Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету.

Своєю чергою міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль "вимагатиме від Ірану ціну в такий спосіб і в такий час, який їх влаштує".

Детальніше про причини конфлікту між Ізраїлем та Іраном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Провокація на ЗАЕС

Тим часом Генеральний штаб України повідомив, що російські окупанти готуються провести чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

В штабі зауважили, що загарбники можуть звинуватити Україну.

Нагадаємо, що на тижні Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори у стан "холодного зупину". 13 квітня останній блок перевели у цей стан. У Міненерго пояснили, що це важливо для уникнення ядерної катастрофи.

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