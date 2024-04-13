Українські кораблі візьмуть участь у міжнародних морських навчаннях у Британії

Українські мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС ЗСУ.

Два шукачі мін ВМС Збройних сил України, які Британія передала Україні 2022 року, прибули на базу Королівського флоту у місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань. Йдеться про мінних шукачів "Чернігів" та "Черкаси".

За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли низку навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior 23-II та Sea Breeze 2023.

Зазначається, що у Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчання у водах Британії з Королівським флотом та ВМС США. У майбутньому набутий досвід стане в нагоді Україні при взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО.