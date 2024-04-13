Українські кораблі візьмуть участь у міжнародних морських навчаннях у Британії
Українські мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС ЗСУ.
Два шукачі мін ВМС Збройних сил України, які Британія передала Україні 2022 року, прибули на базу Королівського флоту у місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань. Йдеться про мінних шукачів "Чернігів" та "Черкаси".
За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли низку навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior 23-II та Sea Breeze 2023.
Зазначається, що у Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчання у водах Британії з Королівським флотом та ВМС США. У майбутньому набутий досвід стане в нагоді Україні при взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО.
Раніше повідомлялося, що військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby та HMS Shoreham, були виведені зі складу Королівського флоту та передані українським військовим, у ВМС ЗСУ вони отримали назви "Чернігів" та "Черкаси". Кораблі, кожен із яких прослужив у Королівському флоті понад 20 років, раніше прибули на військово-морську базу Портсмута, відпливши з Шотландії.
Нині кораблі не можуть увійти до Чорного моря через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових судів через протоку Босфор під час війни.
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