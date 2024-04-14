Палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні, - конгресмен
Палата представників США цього тижня розгляне питання фінансування допомоги Україні у війні з РФ. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів.
Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників", - сказав конгресмен в інтерв'ю NBC News.
Водночас, коментуючи позицію кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа щодо допомоги Україні, Тернер зазначив, що всі в США "дуже близькі до розуміння", що ситуація перебуває в критичній точці.
Однак, Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників, - ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.
Допомога Україні від США
В США закінчились гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення у питанні сталося у лютому, коли Сенат схвалив законопроект, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.
На Україну в рамках цього законопроекту передбачено понад 60 млрд доларів.
Однак Палата представників досі не розглянула документ, підтриманий Сенатом. Спікер Палати Майк Джонсон відмовлявся ставити цей законопроект на голосування. Зокрема, через позицію Дональда Трампа, який має значний вплив на Республіканську партію.
Днями Трамп після зустрічі з Джонсоном заявив, що не проти американської допомоги Україні. Але, за його словами, вона не має бути "подарунком". Таким чином Трамп підтримав ідею допомоги Україні в кредит, з якою виступали в Республіканській партії.
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