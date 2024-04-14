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МВС змінило протоколи реагування рятувальників на обстріли РФ, - Клименко

Україна, Неділя 14 квітня 2024 18:14
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МВС змінило протоколи реагування рятувальників на обстріли РФ, - Клименко Фото: протоколи реагування ДСНС повністю змінили (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Державна служба з надзвичайних ситуацій змінила протоколи реагування, що стосуються роботи рятувальників, а також використання інженерної та спеціальної техніки.

Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми переглянули повністю інструкцію з використання сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки та наших рятувальників", - пояснив Клименко.

Він розповів, що ДСНС збільшила кількість рятувальників, які займаються висотними роботами: якщо на початку року їх було 150, то зараз уже 500.

"Ми також збільшуємо так звані "фонтанні" підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі", - повідомив міністр.

Клименко зазначив, що правила змінюються з огляду на допущені помилки, в тому числі випадки загибелі працівників ДСНС.

"Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни й ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників, тому що бронежилети не закривали весь тулуб. У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті", - підкреслив міністр.

Нещасні випадки з рятувальниками

Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти обстріляли Одесу, тоді в місті було поранено 20 людей. Серед травмованих - п'ятеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще один співробітник ДСНС загинув.

Наступного дня в лікарні від важкого поранення помер ще один працівник Державної служби надзвичайних ситуацій.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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