МВС змінило протоколи реагування рятувальників на обстріли РФ, - Клименко
Державна служба з надзвичайних ситуацій змінила протоколи реагування, що стосуються роботи рятувальників, а також використання інженерної та спеціальної техніки.
Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ми переглянули повністю інструкцію з використання сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки та наших рятувальників", - пояснив Клименко.
Він розповів, що ДСНС збільшила кількість рятувальників, які займаються висотними роботами: якщо на початку року їх було 150, то зараз уже 500.
"Ми також збільшуємо так звані "фонтанні" підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі", - повідомив міністр.
Клименко зазначив, що правила змінюються з огляду на допущені помилки, в тому числі випадки загибелі працівників ДСНС.
"Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни й ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників, тому що бронежилети не закривали весь тулуб. У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті", - підкреслив міністр.
Нещасні випадки з рятувальниками
Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти обстріляли Одесу, тоді в місті було поранено 20 людей. Серед травмованих - п'ятеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще один співробітник ДСНС загинув.
Наступного дня в лікарні від важкого поранення помер ще один працівник Державної служби надзвичайних ситуацій.
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