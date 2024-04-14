МВС змінило протоколи реагування рятувальників на обстріли РФ, - Клименко

Державна служба з надзвичайних ситуацій змінила протоколи реагування, що стосуються роботи рятувальників, а також використання інженерної та спеціальної техніки.

Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми переглянули повністю інструкцію з використання сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки та наших рятувальників", - пояснив Клименко.

Він розповів, що ДСНС збільшила кількість рятувальників, які займаються висотними роботами: якщо на початку року їх було 150, то зараз уже 500.

"Ми також збільшуємо так звані "фонтанні" підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі", - повідомив міністр.

Клименко зазначив, що правила змінюються з огляду на допущені помилки, в тому числі випадки загибелі працівників ДСНС.

"Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни й ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників, тому що бронежилети не закривали весь тулуб. У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті", - підкреслив міністр.