Коли Ізраїль відповість на атаку Ірану: відповідь міністра

Ізраїль відповість за напад Ірану, коли прийде час. Наразі країна повинна зміцнити "стратегічний альянс і регіональне співробітництво", які дозволили йому витримати вчорашню іранську атаку.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Іран - це глобальна проблема, це регіональний виклик і це також небезпека для Ізраїлю, і вчора світ чітко стояв разом з Ізраїлем перед обличчям цієї небезпеки. Ізраїль проти Ірану, світ проти Ірану - ось результат. Це стратегічне досягнення, яке ми повинні використовувати для безпеки Ізраїлю", - сказав він.

Ганс зауважив, що стратегічний альянс і система регіонального співробітництва, яку Ізраїль побудував і яка витримала серйозне випробування, потребують зміцнення саме зараз.

"Ізраїль вчора довів, що він є якорем військової та технологічної могутності, а також якорем безпеки на Близькому Сході", - додав він.

Міністр також наголосив, що Ізраїль ще відповість Ірану за вчорашню атаку.

"Перед загрозою Ірану - ми створимо регіональну коаліцію і будемо вимагати від Ірану ціну, в той спосіб і в той час, який нас влаштує. І найголовніше - перед обличчям бажання наших ворогів завдати нам шкоди ми об'єднаємося і станемо сильнішими", - додав Ганц.

Він також зауважив, що Ізраїль ще не виконав всі свої завдання, зокрема такі, як повернення заручників і усунення загрози для жителів півночі і півдня.

"Ми продовжимо кампанію, з рішучістю і відповідальністю. І разом - ми переможемо", - підкреслив міністр.