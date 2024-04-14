Сотні дронів та ракет, ППО працювала у кількох країнах: підсумки повітряної атаки Ірану на Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела інформації: The Times of Israel, сайт Білого дому, ABC News, New York Times, CNN, Newsru.co.il, Politico, Reuters.

Перші дрони в повітрі

Іран запустив перші ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю пізно увечері, 13 квітня. Цей крок став відповіддю на ракетний удар по будівді іранського консульства у Сирії, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал.

ЦАХАЛ повідомив про повну готовність засобів ППО, винищувачі були підняті в повітря для відстеження іранських засобів ураження.

Одночасно Ізраїль, а також Йорданія, Ірак і Іран закрили свій повітряний простір.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні до громадян держави заявив що Ізраїль готовий до нападу з боку Ірану і діятиме за принципом "хто зробить нам боляче, тому ми відповімо тим же".

Рада національної безпеки при президенті США підтвердила початок повітряного удару по Ізраїлю. Президент Джо Байден заявив про "залізну" підтримку безпеки Ізраїлю з боку США.

Початок протидії

ЦАХАЛ повідомив, що ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану і відстежують їхній рух. За даними журналістів, розвідка Ізраїлю зафіксувала запуски БПЛА також з території Іраку.

З’явилися повідомлення ЗМІ про те, що Йорданія нібито готова збивати іранські цілі у своєму повітряному просторі, а також про те, що ізраїльські літаки вже збивають іранські дрони над Йорданією.

Водночас міністр оборони Ірану попередив сусідні країни, що будь-яка з них, яка відкриє свій повітряний простір ВПС Ізраїлю для перехоплення безпілотників, стане ціллю.

ЦАХАЛ наказав жителям північних Голанських висот, району Неватім на півдні Ізраїлю, міст Дімона та Ейлат залишатися поблизу бомбосховищ до подальшого розпорядження.

У низці регіонів Ізраїлю оголосили повітряну тривогу, в Єрусалимі та інших містах було чути вибухи.

Перехоплення

Близько 02:00 за Києвом з’явилися повідомлення про перші збиті іранські дрони і балістичні ракети в небі над Єрусалимом та іншими містами.

За даними радіостанції KAN, йдеться саме про балістику, а не про крилаті ракети або ударні безпілотники, які раніше були задіяні Іраном для повітряної атаки по Ізраїлю.

У перехопленні безпілотників і ракет взяли участь американські літаки та есмінці за підтримки Великої Британії.

Завершення атаки

Також близько 02:00, коли перехоплення повітряних цілей ще тривало, делегація Ірану в ООН заявила, що Тегеран збирається обмежитися завданою хвилею ударів по території Ізраїля. При цьому делегація наголосила, що можливі і нові хвилі атаку у разі, якщо Ізраїль "зробить дурість", маючи на увазі відповідь на вже завдані сьогодні удари.

Наслідки удару

За даними ЦАХАЛу, Іран використав під час нападу понад 200 дронів. Американські ЗМІ з посиланням на джерела у США повідомили, що також Іран запустив по Ізраїлю близько 150 ракет. При цьому, зазначається, що вони запускалися у кілька "хвиль": спочатку близько 80 і потім ще додатково 70 ракет.

Ізраїльська армія заявила, що була перехоплена "переважна більшість" повітряних цілей. США повідомили, що збиті "майже всі" безпілотники і ракети.

Як заявив прес-секретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю.

Він також зазначив, що за межами країни було перехоплено понад 10 крилатих ракет і десятки безпілотників. За його словами, усього було випущено понад 200 ракет та БПЛА.

Реакція світу

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив "серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ірану". "Я неодноразово наголошував, що ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну", - зазначив він.

Рада Безпеки ООН має намір провести сьогодні засідання з приводу іранської атаки.

У Конгресі США атака Ірану викликала нові двопартійні заклики до ухвалення пакету іноземної допомоги. Очікується, що наступного тижня Палата представників розгляне законопроект про підтримку Ізраїлю. Це може бути той самий законопроект, в якому також передбачається 60 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Байден повідомив, що завтра збере своїх колег-лідерів G7, щоб координувати "спільну дипломатичну відповідь на нахабну атаку Ірану".

Відповідь Ізраїля

Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників з території Ірану.

Американські ЗМІ розповсюдили інформацію, що нібито деякі високопосадовці США стурбовані тим, що Ізраїль може зробити щось швидко у відповідь на атаки Ірану, не думаючи про можливі наслідки. Байден нібито приватно висловив стурбованість тим, що Нетаньяху намагається втягнути США в ширший конфлікт.

Ізраїль, за даними ЗМІ, пообіцяв координувати свою відповідь із союзниками.

Ізраїль відкрив повітряний простір

Через сім годин після того, як Іран почав атаку, Ізраїль знову відкрив свій повітряний простір. Це підтвердило керівництво аеропортів.

Через іранську атаку очікуються затримки повітряних рейсів.