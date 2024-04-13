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Росіяни спробували прорвати оборону 47-ї бригади: бійці показали, чим це закінчилось

Україна, Субота 13 квітня 2024 20:51
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Росіяни спробували прорвати оборону 47-ї бригади: бійці показали, чим це закінчилось Фото: військові показали відео знищення окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Попри шалені втрати противник все більше й більше нарощує свої сили, залучаючи нові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.

"Аби прорвати нашу оборону російське командування не шкодує й своєї бронетехніки: танки та БМП", - повідомили військові.

Проте бійці 47 окремої механізованої бригади продовжують тримати визначені рубежі, завдаючи максимальних втрат противнику.

"На відео робота артилеристів 47 ОМБр, які за допомогою гармати Д-30 ліквідували групу ворожої піхоти. Тим, кому пощастило на деякий час вижити - вполювали наші FPV-дрони. Відео згодом", - пояснили військові.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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