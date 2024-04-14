РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
Російські війська здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об’єднані спільною стратегічною метою, але дозволяють окупантам отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Українським силам потрібно буде дедалі більше зусиль, щоб захиститися від цих дій Росії, якщо США продовжать зволікати з наданням військової допомоги, вважають експерти.
Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Часівярському та Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.
Зараз українські сили відчувають значну нестачу як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, і російські сили використовують це.
На думку ISW, російським силам, ймовірно, не вистачає можливостей проводити одночасно більше ніж одну ефективну широкомасштабну операцію, як це було раніше, тепер вони використовують кілька наступальних зусиль, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї. Окупанти змушують українців перерозподіляти свої оборонні ресурси на театрі дій, створюючи таким чином вразливі місця, якими можна скористатися.
Нагадаємо, вчора, 13 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки.
Кілька днів тому ISW повідомляв про просування російських окупантів поблизу Кремінної Луганської області; на північний захід від Бахмута і на південний захід від Донецька Донецької області.
Водночас просування під Часовим Яром наразі не фіксує.
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