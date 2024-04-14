Окупанти взяли оперативну паузу на двух напрямках фронту

Російські війська взяли оперативну паузу на Лиманському на Куп'янському напрямках. Втім, ворог не припиняє атакувати Білогорівку Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"І на Лиманському, і на Куп’янському напрямках ворог узяв оперативну паузу. Усі його атаки були зосереджені на Білогорівці, де наші захисники мужньо тримають оборону, не дають загарбникам просунутися уперед", - розповів він.

Окупанти взяли оперативну паузу на двох напрямках фронту, але продовжують атакувати Білогорівку Луганської області (deepstatemap.live)

Обстріли Луганської області

Втім, за словами голови ОВА, росіяни продовжують бити по селах, де ще живуть цивільні.

"Макіївка і Невське опинилися під ударами артилерії і мінометів. Також на Невське рушили БПЛА противника", - зазначив Лисогор.

Нагадаємо, поліцейські разом із цивільними потрапили під російський обстріл у селі Макіївка Луганської області 11 квітня. Серед працівників МВС є постраждалі.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 36 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по одному пункту управління противника.

При цьому, як пише ISW, російські війська атакують принаймні на трьох напрямках, які не об’єднані спільною стратегічною метою, але дозволяють окупантам отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором. Проте військам РФ буде важко використати оперативне значення Часового Яру.