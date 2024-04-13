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Пожежа та поранені. Російські окупанти обстріляли середмістя Куп'янська (фото)

Харків, Субота 13 квітня 2024 08:38
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Пожежа та поранені. Російські окупанти обстріляли середмістя Куп'янська (фото) Фото: окупанти обстріляли центр Куп'янська Харківської області, почалася пожежа, є поранені (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Піздно ввечері 12 квітня російські війська обстріляли середмістя Куп'янська Харківської області. Почалася пожежа, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"12 квітня російські терористи обстріляли середмістя Куп’янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 кв.м.", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Куп'янська Харківської області (t.me/dsns_telegram)

Як розповіли рятувальники, під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік.

"В ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували і передали медикам. За іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано", - зазначили у ДСНС.

Обстріли Куп'янська

Російські війська постійно атакують Куп'янськ та район Харківської області. Зокрема, 12 квітня окупанти з артилерії обстріляли Куп'янськ-Вузловий та одне із сіл Куп'янського району. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Крім того, у березні загарбники завдали удару по Куп'янську Харківській області із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Загинули двоє людей.

Також в березні росіяни вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення. Через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей із дітьми із низки населених пунктів.

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