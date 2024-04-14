Росіяни випустили ракету по Дніпру: від уламків постраждали люди
Російські окупанти сьогодні, 14 квітня, випустили ракету по Дніпру. Від уламків постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Сьогодні близько шостої години вечора в Дніпропетровській області було чутно вибухи. Лисак повідомив, що українські захисники неба знищили ворожу ракету у Дніпровському районі.
В обласному центрі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки. Попередньо, 2 людей постраждали. Водночас, за даними глави ОВА, задимлення спостерігається у Любимівській громаді.
Обстріл Нікополя та району
Протягом дня Нікополь та район пережив 11 атак. Мирні населені пункти ворог накривав важкою артилерією та дронами.
"Дісталося Покровській сільській та Мирівській громадам. А найбільше - Нікополю. Там четверо постраждалих. Окрім трьох людей, які отримали поранення пообіді ще один 55-річний чоловік", - розповів Лисак.
Фото: росіяни обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
У місті через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та стільки ж автівок. Глава ОВА розповів, що вогонь надзвичайники вже приборкали.
Окрім цього понівечені 3 оселі, машина, лінія електропередач.
Що відбувається на фронті
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України загострилася.
За його словами, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху. Використанню броньованої техніки сприяє погода.
Загалом після захоплення Авдіївки російські війська продовжують далі тиснути на сході, аби прорвати оборону. Один з пріоритетів ворога став Часів Яр.
У Міноборони наголосили, що село Богданівка у Бахмутському районі залишається під контролем ЗСУ, там йдуть важкі бої.
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